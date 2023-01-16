Суд разъяснил, когда присвоение найденных вещей не считается кражей

16:48, 16 января 2023, ПАИ

Конституционный суд России признал соответствующими конституции нормы Гражданского и Уголовного кодексов, которые позволяют определить, когда присвоение найденного чужого имущества считается кражей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дело о проверке конституционности статьи 227 Гражданского кодекса РФ, а также части первой и пункта 1 примечаний к статье 158 Уголовного кодекса РФ рассмотрено в связи с жалобами двух жителей России.

Как информирует пресс-служба, оба заявителя нашли чужие мобильные телефоны и присвоили их, не попытавшись вернуть законным владельцам. Суды признали обоих виновными в краже, поскольку присвоение найденной вещи лицом, сознающим право на нее владельца, «связано с признаком нечестности», передает РИА Новости.

Как указал Конституционный суд, для разграничения находки и хищения в оспариваемой статье Гражданского кодекса закреплены основания приобретения прав собственности не только на имущество, у которого имеется владелец, но и на имущество, собственник которого неизвестен.

Если человек, который нашел чужую вещь, не написал заявления о находке, не стал искать собственника и возвращать найденное имущество владельцу или его представителю, это само по себе не образует признаков преступления, хотя и свидетельствует о гражданско-правовом нарушении, отметил КС. Если же обладатель чужого имущества, не пытаясь его вернуть, еще и прячет находку или уничтожает признаки, по которым можно найти ее владельца (например, вытаскивает сим-карту из мобильного телефона), в его действиях усматривается умысел на хищение.

«Так внешне правомерная находка может перерасти в преступление и повлечь ответственность», - поясняется в релизе КС РФ.

Поскольку Уголовный кодекс относит к признакам хищения как изъятие, так и противоправное обращение чужого имущества, необходима оценка не только факта завладения найденным имуществом, но и последующего его обращения в свою пользу. Как констатировал Конституционный суд, такое поведение приобретает общественно опасный характер, «образует единое сложное деяние, которое указывает на неосновательное обогащение за счет чужой вещи, и расценивается как кража».

«Таким образом, оспариваемые нормы отвечают принципам справедливости, равенства и правовой определенности. Они позволяют отграничить правомерное поведение от уголовно-противоправного и не противоречат Конституции РФ», - приводится в релизе позиция Конституционного суда.

Как отмечается, это конституционное истолкование не исключает право законодателя конкретизировать составы преступлений, предметом посягательств которых выступают потерянные вещи, а также установить ответственность за невыполнение требований статьи 227 ГК РФ.