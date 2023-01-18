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Общество

Ульяновский технический университет стал партнёром ПсковГУ

Ульяновский технический университет стал партнёром Псковского государственного университета. Об этом сообщила в ходе программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) ректор ПсковГУ Наталья Ильина. 

 

«Мы же открыли две образовательные программы по искусственному интеллекту с двойными дипломами, вместе с Ульяновским техническим университетом. Ульяновский технический университет взяли специально партнёром, когда Министерство науки высшего образования объявило конкурс на образовательные программы и финансирование по искусственному интеллекту. Посмотрели университеты по перечню подготовки айтишников и их выпускников, которые в Силиконовой долине создали своё дело, вы удивитесь, там лидирует Ульяновский технический университет», - рассказала она.

Наталья Ильина добавила, что есть три образовательные программы: две по искусственному интеллекту и одна для экономистов. «Сегодня без цифровой грамотности экономистами быть бесполезно», - подчеркнула ректор университета.  

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