Ульяновский технический университет стал партнёром ПсковГУ

09:46, 18 января 2023, ПАИ

Ульяновский технический университет стал партнёром Псковского государственного университета. Об этом сообщила в ходе программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

«Мы же открыли две образовательные программы по искусственному интеллекту с двойными дипломами, вместе с Ульяновским техническим университетом. Ульяновский технический университет взяли специально партнёром, когда Министерство науки высшего образования объявило конкурс на образовательные программы и финансирование по искусственному интеллекту. Посмотрели университеты по перечню подготовки айтишников и их выпускников, которые в Силиконовой долине создали своё дело, вы удивитесь, там лидирует Ульяновский технический университет», - рассказала она.

Наталья Ильина добавила, что есть три образовательные программы: две по искусственному интеллекту и одна для экономистов. «Сегодня без цифровой грамотности экономистами быть бесполезно», - подчеркнула ректор университета.