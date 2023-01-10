Чиновникам и депутатам в регионах неофициально запретили отдыхать за границей

16:09, 17 января 2023, ПАИ

Региональным чиновникам настоятельно рекомендуют не устраивать отпуск на заграничных курортах, сообщает «Коммерсантъ».

«После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России», — заявили в издании.

По словам автора, местные власти не могут официально запретить чиновникам выезд за границу, однако ограничение действует на рекомендательном уровне. В частности, заместитель главы администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский заявил, что у глав регионов нет полномочий на такие запреты. Тем не менее все чиновники осознают, к чему приведет нарушение рекомендаций.



Глава отделения «Единой России» в Заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник подчеркнул, что запрет на выезд не может иметь официальных оснований, однако каждый чиновник должен отдавать отчет своим действиям и «вести себя прилично».