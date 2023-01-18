Ремонт Ольгинского моста в Пскове обсудят на радиостанции «Серебряный дождь»

13:13, 18 января 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет главный инженер ООО «Строительная компания «Балтийский берег», представитель подрядчика реконструкции Троицкого моста в Пскове Николай Даляев.

Куда ведет подземный ход, который археологи нашли на берегу Псковы? Как сотрудники «Балтийского берега» готовились к визиту Путина в день технического открытия движения по мосту? Почему на мосту ржавеют новые чугунные перила? Чем мостостроители по традиции отметят завершение работ и когда мост будет официально сдан? Зачем при реконструкции цепных мостов в Острове пришлось заглядывать в учебники 1940-х годов? Что «Балтийский берег» будет делать в рамках ремонта Ольгинского моста?

Об этом и многом другом - в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».