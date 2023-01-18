Школа №1 в Великих Луках открылась после капитального ремонта

17:26, 18 января 2023, ПАИ

Школа № 1 открылась в Великих Луках после капитального ремонта. Работы проходили в рамках нацпроекта «Образование», программы «Модернизация школьных систем образования» и проекта «Новая школа», сообщает портал Luki-news.

Сегодня, 18 января, в обновленных классах побывали представители городской власти и общественности. Участники рейда остались довольны проведенным ремонтом. Подрядчики заменили коммуникации, окна и двери, выполнили ремонт. Преобразились учебные классы, в них теперь – новые парты, стулья, современное оборудование. Обновлены библиотека, школьный музей, просторным и комфортным стал актовый зал для проведения мероприятий.

Директор школы отметила, что все педагоги и ученики рады вернуться в родные стены. Они отмечают, что школа стала более современной и светлой, сохранив при этом свой уют.