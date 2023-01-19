Советские учебники пригодились подрядчику при реконструкции мостов в Острове

14:24, 19 января 2023, ПАИ

При реконструкции цепных мостов в Острове подрядчику понадобились советские учебники. Об этом сообщил главный инженер ООО «Строительная компания «Балтийский берег», представитель подрядчика реконструкции Троицкого моста в Пскове Николай Даляев в рамках программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

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«С одной стороны, это мосты, а с другой стороны, это объекты культурного наследия. У нас есть лицензия Минкульта, мы можем выполнять работы по реставрации объектов. Там достаточно большой перечень тех работ, которые можем выполнять. И как раз эти [цепные. - Прим. ред.] мосты вписывались в нашу лицензию. И если рассматривать именно как мост, то, наверное, технически это было не очень сложно, хотя были, конечно, свои нюансы», - рассказал Николай Даляев.

При реставрации подрядчик провёл работы по восстановлению гранита, мостиков. Камни для конструкции вытачивались отдельно, также организация отдельно заказала восстановление чугунных элементов.

«Самое необычное - это заклепочные соединения, то есть то, что заклепки ушли в 60-х годах прошлого века, а нам необходимо их было восстановить. Вот мы эту технологию поднимали через старые учебники, даже 40-50-х, затем на производственной базе делали горны, покупали заклепки. Вручную клепали элементы, сначала смотрели на макетах, а потом уже реализовывали это непосредственно на мостах», - вспомнил гость студии.

Подробнее о реставрации мостов можно прочитать здесь.