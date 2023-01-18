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Псковские «Бусинки» стали победителями телевизионной премии «Щелкунчик»

Псковские «Бусинки» стали победителем Национальной телевизионной Премии «Щелкунчик» в сфере хореографического искусства. Фото пресс-служба администрации Пскова.

Псковский танцевальный колектив «Бусинки» стал победителем национальной телевизионной премии «Щелкунчик» в сфере хореографического искусства. Международный конкурс проходил с 12 по 16 января в Москве, сообщает пресс-служба администрации Пскова.

Танцоры показали два премьерных танца — «В свете звёзд» и «Благотворная диета» — и стали лауреатами III степени в номинации «Эстрадный танец». В качестве приза «Бусинки» получили сертификат на сумму 25 тыс. рублей. Теперь они смогут участвовать в летних хореографических сборах на базе Олимпийской деревни в Сочи.

Фото пресс-службы администрации Пскова

Добавим, что гала-концерт премии собрал 350 коллективов со всей России, Грузии, Татарстана и Донецка. Более 6 тыс. участников показали народные, эстрадные, современные и классические танцы.

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