Псковские «Бусинки» стали победителями телевизионной премии «Щелкунчик»

18:59, 18 января 2023, ПАИ

Псковский танцевальный колектив «Бусинки» стал победителем национальной телевизионной премии «Щелкунчик» в сфере хореографического искусства. Международный конкурс проходил с 12 по 16 января в Москве, сообщает пресс-служба администрации Пскова.

Танцоры показали два премьерных танца — «В свете звёзд» и «Благотворная диета» — и стали лауреатами III степени в номинации «Эстрадный танец». В качестве приза «Бусинки» получили сертификат на сумму 25 тыс. рублей. Теперь они смогут участвовать в летних хореографических сборах на базе Олимпийской деревни в Сочи.

Добавим, что гала-концерт премии собрал 350 коллективов со всей России, Грузии, Татарстана и Донецка. Более 6 тыс. участников показали народные, эстрадные, современные и классические танцы.