Тхэквондисты со всей страны поборются в Пскове за Кубок губернатора

12:51, 19 января 2023, ПАИ

Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ (Интернациональная федерация тхэквондо) на Кубок губернатора Псковской области 2023 года состоится в мае. Распоряжение о проведении спортивного мероприятия подписал глава региона Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Согласно документу сформирован комитет по организации и проведению турнира и утвержден его персональный состав. В него вошли представители исполнительных органов региона и спортивного сообщества. Организатором турнира выступит Псковская областная федерация тхэквондо.

Турнир по тхэквондо в Псковской области проводится с 2019 года. В первый год мероприятие проходило на региональном уровне. Затем соревнования получили статус всероссийских. В прошлом году в них приняли участие около 800 спортсменов из разных регионов страны.

Федерация тхэквондо в Псковской области существует уже более 20 лет. Возглавляет ее инструктор международного класса, обладатель черного пояса V дан по тхэквондо (ИТФ) и черного пояса I дан по тхэквондо (ВТФ) Владимир Кочетов. Сейчас в регионе этим видом спорта занимается около 1100 человек разного возраста.