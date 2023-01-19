Губернатор призвал не допускать ошибок при строительства школы на Киселёва в Пскове

14:01, 19 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках традиционного объезда по городу Пскову сегодня, 19 января, посетил строящуюся на улице Киселева школу. Вместе с ним на объекте побывали глава города Борис Елкин и зампредседателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Строительство образовательного учреждения на 525 мест ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В здании общей площадью 11 тыс кв. метров будет три этажа. Как отметил представитель подрядной организации, сейчас на объекте ведется обустройство монолитных конструкций. На цокольном и первом этажах специалисты возводят внутренние стены и перегородки. Готовится к заливке кровля. В феврале планируется начать монтаж внутренних инженерных сетей. Договоры о технологическом присоединении объекта с ресурсоснабжающими организациями также заключены.

Несмотря на продолжающиеся работы, строительство отстает от графика примерно на 20 дней. Сейчас на строительстве школы занято 70 человек, но, по заверениям подрядчика, численность рабочих в ближайшее время будет увеличена вдвое, что позволит войти в график к середине марта.

«Этот объект будет в особой зоне особого контроля со стороны правительства области. Чтобы не допускать ошибок и просрочек еженедельно будем проводить совещания по объекту или выезды на площадку», — сказал Михаил Ведерников. — Необходимо составить актуальный план-график и следить за его неукоснительным исполнением». «Школа должна заработать в новом учебном году», — отдельно обратил внимание всех ответственных Михаил Ведерников.