Тяжело ли играть на балалайке, обсудят на «Серебряном дожде»

14:03, 19 января 2023, ПАИ

Главный дирижер и руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» Константин Абабков стал гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи вышел в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 19 января, в 14:00.

Темы для обсуждения:

Простушка или нет: насколько тяжело играть на балалайке?

Фольклор – дело семейное: откуда в ансамбле «Сказ» муж, жена, дочь и ещё 27 «родственников»?

Русский народный рок: какую музыку можно сыграть на балалайке?

Не забудь инструмент: как балалайка без исполнителя чуть не уехала в путешествие

Об этом и многом другом - в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».