Константин Абабков рассказал о поездке в Кёльн и забытой в поезде балалайке

15:56, 19 января 2023, ПАИ

О своём первом выступлении на большой сцене рассказал руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Мы поехали на Ганзейские дни в город Кельн в 1987 году. Тогда ещё в Пскове никто не знал, что такое Ганза. Я был самым молодым в коллективе», - рассказал музыкант. Константин Абабков вспомнил, как во время разгрузки багажа на вокзале он решил помочь другим пассажирам и так увлекся, что забыл про свой инструмент. В результате балалайка осталась в поезде.

«Я приехал в ФРГ, а не понимал зачем, ведь инструмента у меня нет», – поделился Константин Абабков. Однако ситуацию удалось исправить: «Мы догнали поезд, нашли инструмент, и я выступил, а от Кельна у меня остались хорошие воспоминания. Это потрясающий город».