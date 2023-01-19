Псковский балалаечник сыграл в эфире радио «Серебряный дождь»

16:37, 19 января 2023, ПАИ

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Об игре на балалайке и музыке разных жанров рассказал руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Гость студии отметил, что положительно относится к современным вариантам игры на балалайке: «Когда на балалайке ты играешь, например, музыку группы Nirvana, то это и людям нравится, и самому необычно».

Он также добавил, что его балалайка подключается к микрофону и может стать полноценным рокерским инструментом. «Так что я могу играть на любой площадке, хоть на стадионе», – сказал музыкант.

В эфире программы Константин Абабков исполнил небольшое попурри. Послушать его можно здесь.