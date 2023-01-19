Псковский ансамбль «Сказ» сыграл более 3 тысяч концертов

17:18, 19 января 2023, ПАИ

Более трёх тысяч концертов сыграл псковский ансамбль «Сказ» с момента создания коллектива, рассказал руководитель творческого объединения Константин Абабков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Гость студии рассказал, что коллектив отметил 45-летие с момента основания: «Коллектив был основан великолепным музыкантом Виталием Румянцевым, который попал в Псков по распределению. Он решил создать коллектив, который аккомпонимировал танцевальному ансамблю «Псковитянка», так что можно сказать, что коллектив вышел из оркестровой ямы».

Коллектив играет псковскую народную музыку в оранжировках и обработке основателя оркестра. «И вот эту музыку псковскую мы возим по всей стране и занимаем первые места», - добавил Константин Абабков.