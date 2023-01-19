В Печорах продолжается реставрация Лазаревского храма и Большой звонницы

23:03, 19 января 2023, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация Лазаревского храма и Большой звонницы, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение».

На Большой звоннице снимают штукатурку, положенную некорректно, с применением цемента, проводят вычинку разрушающегося камня у основания и на фасадах.

Следующими объектами реставрации станут Благовещенская и Сретенская церкви: будут выполнены фасадные работы, замена полов (в Сретенском храме заменят паркет, постеленный в советское время). Планируется реставрация живописи в Сретенской церкви и древних фресок, сохранившихся в Благовещенской церкви.