Фельдшер псковской скорой помощи: Спасти жизнь человеку - не сравнимо ни с чем

14:32, 20 января 2023, ПАИ

Старший фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Анна Логинова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказала о том, почему выбрала свою профессию.

По её словам, работа на «скорой» - «настоящий экстрим». «К тому же это всегда что-то новое, всегда что-то неожиданное. Каждый раз едешь и не знаешь, куда приедешь. Потому что понимаете, что у нас можно поехать на температуру, а приехать, к примеру, на инфаркт. Или, спасать жизнь человеку, оказываясь один на один с болезнью, со смертью. Это ни с чем не сравнимое ощущение - спасти человека. Щёки горят, сердце бьётся...» - поделилась Анна Логинова.

Она также добавила, что работа на «скорой» радикально отличается от обычной работы врачей. «Доктор из поликлиники, фельдшер с пункта идут, как правило, в квартиру, а мы едем и в квартиру, и на улицу, и в общественные места, и в магазины. Оказываем помощь там, где необходимо, иногда в неподходящих условиях», - отметила фельдшер.