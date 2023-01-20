Сколько времени на отдых отводится бригаде скорой, рассказала псковский медик

15:14, 20 января 2023, ПАИ

Об отдыхе во время рабочей смены рассказала старший фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Анна Логинова в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Времени на отдых, как правило, у нас нет. Возможно сделать передышку, когда возвращаешься на станцию, если нет вызовов. Но это минуты, не часы. То есть не то что ты приехал и шесть часов стоишь, отдыхаешь», - пояснила фельдшер.

По её словам, часовые перерывы на смене случались раньше. «Не по шесть часов, конечно, но перерывы были, - отметила гостья студии. - Вот раньше, 20 лет назад, когда я только начинала работать, такого количества вызовов не было. Разве что зимой, когда случался грипп, но не летом, когда все в отпусках и на дачах. Тогда отдыхали и по два, и по три часа».