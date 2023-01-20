Решение суда о законности импичмента главе Пустошкинского района вступило в силу

13:47, 20 января 2023, ПАИ

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшей главы Пустошкинского района Светланы Васильковой на решение Опочецкого районного суда, которым ей было отказано в удовлетворении административного иска о признании незаконным решения Собрания депутатов Пустошкинского района об удалении в отставку главы Пустошкинского района и досрочном прекращении её полномочий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Решение Опочецкого районного суда от 21 декабря 2022 года оставлено без изменения, оно вступило в законную силу. В связи с этим районное Собрание депутатов созовет сессию, на которой будет рассмотрен вопрос о назначении досрочных выборов главы Пустошкинского района.

Ранее сообщалось, что главе Пустошкинского района Светлане Васильковой объявлен импичмент. Врио главы Пустошкинского района назначили Веру Шилову.