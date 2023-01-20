Иностранные сериалы о врачах ближе к реальности — псковский медик

17:14, 20 января 2023, ПАИ

Старший фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Анна Логинова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) призналась, что не может смотреть сериалы и фильмы о медиках спокойно.

«Постоянно находишь там какие-то ляпы, имея медобразование, смотреть это невозможно», - констатировала фельдшер.

«Если смотреть просто сюжет, какие-то романтические отношения - ещё ладно, но всё равно обращаешь внимание, как наложены электроды при ЭКГ, как делаются инъекции. Из того, что удалось посмотреть, могу сказать, что иностранные сериалы ближе к реальности. Наверное, у них на площадке больше медконсультантов. И это правильно, если вы снимаете о врачах, пригласите профессионала. Потому что иной раз смотришь и понимаешь, что там медик и рядом не стоял», - добавила Анна Логинова.