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Псковские росгвардейцы стали призёрами спартакиады «Динамо»

В Пскове подвели итоги Спартакиады регионального отделения ВФСО «Динамо». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

В ней принимали участие десять команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся в Псковской области. 

Команды соревновались в лыжных гонках, плавании, легкоатлетическом кроссе, служебном двоеборье, волейболе, мини-футболе, самбо, пулевой стрельбе из табельного оружия, гиревом спорте. 

По итогам спартакиады коллектив физической культуры Управления Росгвардии по Псковской области занял второе место. 

Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки и дипломы. 

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