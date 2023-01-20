Псковские росгвардейцы стали призёрами спартакиады «Динамо»
В Пскове подвели итоги Спартакиады регионального отделения ВФСО «Динамо». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
В ней принимали участие десять команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся в Псковской области.
Команды соревновались в лыжных гонках, плавании, легкоатлетическом кроссе, служебном двоеборье, волейболе, мини-футболе, самбо, пулевой стрельбе из табельного оружия, гиревом спорте.
По итогам спартакиады коллектив физической культуры Управления Росгвардии по Псковской области занял второе место.
Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки и дипломы.
Победителями областного этапа соревнований по мини-футболу стали школьники из Пустошки