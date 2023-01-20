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Общество

Псковичам объяснили, должен ли медик надевать бахилы при входе в квартиру

Должны ли медики скорой помощи надевать бахилы и мыть руки в квартирах пациентов, рассказала старший фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Анна Логинова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) .

Медик уточнила, что зачастую конфликты с пациентами и их родственниками случаются именно из-за бахил и мытья рук. Однако на первом месте - время ожидания бригады.

«Года три назад я поехала по вызову к ребенку с температурой. Помощь нужна была, но не экстренная. Им пришлось ждать около часа, так как бригад свободных не было. Я не спала, не ела. Вышла из машины, а меня на пороге уже нетрезвый отец встречает, который стал ругаться трёхэтажным матом, «да ты такая-сякая, убить тебя мало». Я прохожу, а он продолжает унижения. Ну я и заплакала. Пожалуй, это был единственный раз, когда я не смогла сдержать обиду. Развернуться и уйти я не могу. Хотя, наверное, можно было бы съездить за сотрудником полиции и войти уже с ним. Наверное, человек бы тут же стал вести себя по-другому. Но вот в тот момент мать меня удержала, она его как-то урезонила. И вот я в этом нервном состоянии вынуждена была лечить его же ребёнка», - рассказала Анна Логинова.

Она подчеркнула, что время ожидания скорой помощи никак не связано лично с медработниками. «Мы не сидим, не спим, чаи не пьём. Мы работаем, работаем постоянно», - добавила фельдшер.

Второй по частоте причиной конфликтов становятся бахилы. «Человеку плохо, а он кричит на нас: «Наденьте бахилы!» Это, кстати, в обязанности экстренной службы, которой является скорая помощь, не входит. Вы же не требуете во время пожара или драки от полиции и спасателей приезжать в бахилах. Ну и мытьё рук - отдельная история. Мыть их мы тоже не обязаны, но обрабатывать должны. У нас есть средства, которыми мы пользуемся перед тем, как подойти к определенным манипуляциям», - пояснила Анна Логинова.

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