Псковских конвоиров чествовали сегодня в УФСИН

15:54, 20 января 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию, прошло в УФСИН России по Псковской области сегодня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

К личному составу обратился руководитель подразделения Анатолий Русяев. Он напомнил историю конвойной службы России, зачитал поздравительный адрес директора ФСИН России и поблагодарил сотрудников за многолетнюю службу и качественное выполнение поставленных задач.

Заместитель начальника УФСИН Денис Красносельский пожелал сотрудникам здоровья и стабильности.

«Ярким событием этого дня стало приведение к присяге молодых сотрудников», - рассказали в ведомстве. Так, слова верности служения Родине впервые произнесли водитель - сотрудник автомобильной службы Николай Ефимов, а также младшие инспекторы по конвоированию Роман Посыпкин и Дмитрий Шубин.

Напутственные пожелания новобранцам передал и председатель ветеранской организации ведомства Владимир Михайлов, подчеркнув, что сложившийся годами коллектив отдела и его добрые традиции являются составляющими безупречной службы каждого сотрудника.

В завершение торжественной части мероприятия сотрудникам УФСИН вручили ведомственные награды, первые и очередные специальные звания, а также благодарственные письма администрации города Пскова.

«Конвойная служба – одна из самых сложных и требует от человека особой выдержки и морально-психологической устойчивости. Отдел по конвоированию является одним из ведущих структурных подразделений УФСИН России по Псковской области. Сотрудники постоянно совершенствуют свои знания, навыки и умения, в том числе отрабатывают действия при возникновении чрезвычайных обстоятельств», - отметил Денис Красносельский.

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Добавим, сегодня личный состав учреждения выполняет задачи по конвоированию по плановым автодорожным караулам, осуществляет встречное, сквозное и особое конвоирование.

«Материально-бытовая база отдела постоянно совершенствуется, за последнее десятилетие полностью обновился автопарк специальных автомобилей типа «АЗ», что является одним из факторов создания надлежащих условий как для перевозки лиц, заключенных под стражу, так и для несения службы сотрудниками конвойной службы», - добавили в ведомстве.