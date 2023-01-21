В России хотят изменить правила ремонта авто по ОСАГО
В России предложили изменить правила ремонта автомобилей по ОСАГО, сообщает «Парламентская газета».
По данным издания, речь идёт о возможном продлении сроков ремонта по ОСАГО и изменении списка деталей для срочного ремонта автомобилей. Уточняется, что после массового ухода зарубежных автомобильных брендов возник дефицит запчастей для машин иностранных марок.
19 января в Госдуме прошла закрытая встреча депутатов с представителями автостраховых и автомобильных сообществ, где поднимались проблемы, связанные с ОСАГО из-за дефицита комплектующих, и пути их решения.
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