Почти 800 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за год

16:49, 21 января 2023, ПАИ

794 единицы гражданского оружия изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области в 2022 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Под руководством начальника Управления Росгвардии по Псковской области прошло совещание, на котором подведены итоги работы центра лицензионно-разрешительной работы за 2022 год. В ходе совещания отмечены положительные результаты лицензионно-разрешительной работы в регионе, проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями ЛРР, а также пути их наиболее эффективного решения.

В 2022 году в ходе осуществления контроля за оборотом гражданского оружия личным составом подразделений ЛРР совместно с сотрудниками полиции осуществлена 19 791 проверка условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства. В результате проведённых контрольных мероприятий за нарушения законодательства аннулировано 163 лицензии и разрешения на право владения оружием, изъято 794 единицы оружия и 4 101 боеприпас.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности проведено 267 проверок. К административной ответственности за нарушения в данной сфере привлечено 14 должностных лиц. В 2022 году от граждан и юридических лиц поступило 11 602 заявления о предоставлении государственных услуг.