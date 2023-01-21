Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 800 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за год

794 единицы гражданского оружия изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области в 2022 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Под руководством начальника Управления Росгвардии по Псковской области прошло совещание, на котором подведены итоги работы центра лицензионно-разрешительной работы за 2022 год. В ходе совещания отмечены положительные результаты лицензионно-разрешительной работы в регионе, проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями ЛРР, а также пути их наиболее эффективного решения.

В 2022 году в ходе осуществления контроля за оборотом гражданского оружия личным составом подразделений ЛРР совместно с сотрудниками полиции осуществлена 19 791 проверка условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства. В результате проведённых контрольных мероприятий за нарушения законодательства аннулировано 163 лицензии и разрешения на право владения оружием, изъято 794 единицы оружия и 4 101 боеприпас.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности проведено 267 проверок. К административной ответственности за нарушения в данной сфере привлечено 14 должностных лиц. В 2022 году от граждан и юридических лиц поступило 11 602 заявления о предоставлении государственных услуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 января 2023

Открыт объезд через реку Череха в Псковском районе
21 января 2023

Пыталовские ученицы фортепиано стали лауреатами международного конкурса
21 января 2023

Резкое похолодание ожидают в Псковской области 22 января
21 января 2023

«Тема недели»: Медиаитоги-2022
21 января 2023

Почти 800 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за год

21 января 2023

Спрос на педагогов вырос в Псковской области по сравнению с прошлым годом
21 января 2023

Облачная погода и до +3 ожидается в Псковской области сегодня
21 января 2023

Стругокрасненский детсад лидирует в номинации «Экомышление» «Народного признания»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...