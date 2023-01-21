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Общество

Дновская школа стала лучшей в области среди 249 других школ и детсадов

Фото газеты «Дновец»

Дновская школа № 50 стала лучшей школой в области по результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, сообщает газета «Дновец».

Эта независимая оценка проводилась экспертами в сентябре-декабре прошлого года. Оценивалась работа 249 образовательных организаций области — школ и детских садов.

Какие показатели учитывались? Открытость и доступность информации о школах и детсадах, комфортность условий предоставления услуг в них, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников. Эксперты, оценивая эти показатели, анализировали информацию на сайтах школ и детсадов, на стендах, находящихся внутри учреждений, провели анкетирование учеников, воспитанников и их родителей, а также посетили все образовательные учреждения, которые оценивали.

На днях были опубликованы итоги независимой оценки. И они впечатлили: максимальный балл среди оцениваемых школ области набрала дновская школа № 50. Её общий показатель — 94,6 балла из 100 возможных! Даже новые школы Великих Лук, псковские гимназии и лицеи набрали баллов меньше.

«Я благодарю руководство школы № 50, весь педагогический коллектив, технических работников за такой высокий результат работы. Конечно, мы гордимся, что в нашем маленьком районе есть такое учреждение образования, которое может конкурировать с самыми знаменитыми лицеями и гимназиями области. Желаю и в дальнейшем не сдавать позиций!» — сказала Елена Сергеева, начальник управления образования Дновского района.

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