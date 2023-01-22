Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около 60 тысяч обращений псковичей обработали в Службе 122 за прошлый год

Около 60 тысяч обращений псковичей обработали в Службе 122 за 2022 год, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

По его словам, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» в прошлом году были проведены модернизации Службы 122 и оборудованы 23 рабочих места операторов современной техникой.

«Было приобретено серверное оборудование, специализированное отечественное программное обеспечение для оперативной обработки вызовов. Новый программно-аппаратный комплекс круглосуточно фиксирует и систематизирует обращения граждан», — рассказал глава региона. 

Всего за прошлый год специалисты центра приняли и обработали 57 тысяч обращений от жителей области. «Теперь эта работа будет вестись ещё более оперативно и качественно», — подытожил Михаил Ведерников. 

Также псковский губернатор напомнил, что единая служба оперативной помощи гражданам по номеру «122» создана для оказания информационной помощи жителям региона. Служба консультирует граждан по вопросам новой коронавирусной инфекции, частичной мобилизации и призыва на срочную службу, по вопросам труда и занятости, предоставляет другую социально-значимую информацию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 января 2023

Около 60 тысяч обращений псковичей обработали в Службе 122 за прошлый год
22 января 2023

Турнир по баскетболу среди девочек провели в Великих Луках
22 января 2023

Юрист объяснил, как проверить правильность начисления пенсии
22 января 2023

В России внесут изменения в школьную программу по литературе
21 января 2023

Проект реставрации собора Псково-Печерского монастыря находится на согласовании
21 января 2023

Дновская школа стала лучшей в области среди 249 других школ и детсадов
21 января 2023

Во время рейда в Печорском районе эвакуировали автомашину
21 января 2023

Школьники отправляют письма поддержки военным в зону СВО

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...