Около 60 тысяч обращений псковичей обработали в Службе 122 за прошлый год

11:06, 22 января 2023, ПАИ

Около 60 тысяч обращений псковичей обработали в Службе 122 за 2022 год, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» в прошлом году были проведены модернизации Службы 122 и оборудованы 23 рабочих места операторов современной техникой.

«Было приобретено серверное оборудование, специализированное отечественное программное обеспечение для оперативной обработки вызовов. Новый программно-аппаратный комплекс круглосуточно фиксирует и систематизирует обращения граждан», — рассказал глава региона.

Всего за прошлый год специалисты центра приняли и обработали 57 тысяч обращений от жителей области. «Теперь эта работа будет вестись ещё более оперативно и качественно», — подытожил Михаил Ведерников.

Также псковский губернатор напомнил, что единая служба оперативной помощи гражданам по номеру «122» создана для оказания информационной помощи жителям региона. Служба консультирует граждан по вопросам новой коронавирусной инфекции, частичной мобилизации и призыва на срочную службу, по вопросам труда и занятости, предоставляет другую социально-значимую информацию.