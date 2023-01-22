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Общество

Псковичи в два раза чаще относят живые ели в мусор, чем на переработку — SuperJob

Новогодние живые ели псковичи в два раза чаще относят в мусор, чем сдают на переработку. Об этом сообщает SuperJob, который провёл опрос среди экономически активных граждан города,  которые устанавливают живую ёлку на Новый год.

Так, живые новогодние ели 40 % псковичей в этом году выбрасывают в мусор. 19 % опрошенных сдают ель в переработку. 16 % респондентов распилят дерево на дрова, 3 % — на деревянные изделия и сувениры.

Сдать новогоднюю ель в зоопарк планирует 1 из 100 псковичей.

«В целом по стране три года назад россияне более осознанно подходили к утилизации новогодней ели, чем сейчас», — отметили в компании.

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