Нарушения со стороны Wildberries взял под контроль Лукашенко

21:52, 22 января 2023, ПАИ

Александр Лукашенко поручил разобраться с нарушениями со стороны Wildberries. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Василий Герасимов.

«Информация дошла до главы государства. Президент очень жёстко на это отреагировал и поручил в кратчайшие сроки восстановить все законные права граждан. В результате в течение двух дней деньги всем гражданам были возвращены, как и отменено это правило», — сказал Герасимов.

В декабре 2022 года интернет-магазин wildberries.by, несмотря на ранее вынесенные предписания белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли, вновь ввёл взимание платы за возврат товаров. В середине января министерство сообщило, что интернет-магазин отменил плату за возврат и обязался вернуть покупателям списанные ранее средства.