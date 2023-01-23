«Шаг назад»: руководитель псковской сети автосервисов высказался об отмене ОСАГО

15:37, 23 января 2023, ПАИ

Нужно ли временно отменять ОСАГО и к чему это приведет, рассказал руководитель собственной сети автосервисов Александр Никитин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Я не уверен, приведёт ли это к улучшению ситуации на дороге. Сейчас есть некая стабильность, что в случае аварии у тебя есть страховка. Отмена ОСАГО - это шаг назад к XX веку», - полагает эксперт.

Он также отметил, что для качественного ремонта по ОСАГО необходимо увеличивать количество запчастей для тех марок автомобилей, которые наиболее популярны в России.

Ранее сообщалось, что председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов выступил с предложением временно отменить ОСАГО по причине крайне низкой суммы страховки и нехватки запасных частей для ремонта машин после ДТП.