Клиентов автосервисов в Пскове и Новгороде сравнил эксперт

16:35, 23 января 2023, ПАИ

В чем разница между клиентами автосервисов в Пскове и Великом Новгороде, объяснил руководитель собственной сети автосервисов Александр Никитин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Клиенты из Пскова и Великого Новгорода очень отличаются. Когда мы открыли в Новгороде сервис, сразу столкнулись с тем, что людей отпугивала чистота, предоставление бесплатного чая и кофе, а также приветливость сотрудников», - поделился гость студии.

По словам эксперта, люди напуганы, что их могут обмануть. «Нет понимания, что такое «сервис». Все привыкли, что автосервис - это тёмное помещение с промасленным механиком, который просит тебя подержать инструменты», - добавил он.

«Важно, чтобы клиент чувствовал себя комфортно», - подытожил руководитель сети автосервисов.