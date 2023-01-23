Легкая зимняя погода ожидается в Псковской области в конце января
Легкая зимняя погода ожидается в Псковской области на последней неделе января. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
«Особенного ничего мы не ожидаем. До конца месяца будет такая легкая зимняя погода, ночные температуры в интервалах от - 1, -6 до -4, - 9. Дневные температуры от 0 до -5 либо от -1 до +4. То есть возможен в отдельные дни небольшой переход к слабоположительным температурам», - уточнила синоптик.
Тала Нещадимова отметила, что в отдельные дни вероятны осадки в виде снега и мокрого снега, в некоторых районах прогнозируется снег с дождем.
Будет дуть преимущественно южный ветер, от слабого до умеренного.
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