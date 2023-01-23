«Экопром» призвал псковичей беречь контейнеры для сбора ТКО

17:34, 23 января 2023, ПАИ

Акт небрежного обращения с контейнерами для ТКО зафиксировали в деревне Партизанская Гдовского района, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Жители населенного пункта выбросили в мусорный бак неостывшую золу, что привело к возгоранию и порче имущества. В филиале ООО «Экопром» напомнили, что контейнеры предназначены для сбора исключительно ТКО и недопустимо выбрасывать в них строительный мусор, воспламеняющиеся отходы, бытовую технику и электронику, автопокрышки, а также огнеопасные вещества.

«Призываем псковичей бережно относиться к имуществу и помнить, что за его повреждение предусмотрен штраф, а за поджог или кражу возможна уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Помимо этого, совершивший противоправные действия человек обязан возместить причиненный вред в полном объеме», - говорится в сообщении.