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Политика

Елена Бибикова рассказала, какие выплаты и льготы положены гражданам с инвалидностью

Какие выплаты и льготы положены гражданам с инвалидностью, поделилась сенатор от Псковской области Елена Бибикова в своём Telegram-канале.

Численность граждан с инвалидностью — более 10,2 млн человек, среди них женщин больше на 1,3 млн.

Для граждан с инвалидностью предусмотрено несколько вариантов пенсионного обеспечения. Им может быть назначена:

– государственная пенсия по инвалидности;

– пенсия военнослужащим, ставшим инвалидами в период прохождения военной службы по призыву или мобилизации в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин;

– пенсия участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осаждённого Севастополя», при наличии группы инвалидности;

– пенсия инвалидам-чернобыльцам;

– страховая пенсия по инвалидности; 

– пенсия гражданам с любой группой инвалидности при наличии факта работы, независимо от её продолжительности;

– социальная пенсия по инвалидности; 

– пенсия гражданам, не имеющим права на страховую или государственную пенсию по инвалидности;

– пенсия детям-инвалидам.

Следует иметь в виду, что назначение пенсии по инвалидности производится беззаявительно на основании документов федерального учреждения медико-социальной экспертизы на срок установления группы инвалидности.

Размеры государственных и социальных пенсий по инвалидности зависят от группы инвалидности. При назначении страховой пенсии по инвалидности учитывается продолжительность стажа и сумма пенсионных коэффициентов. Дополнительно к пенсии устанавливается ежемесячная денежная выплата, в её составе — набор социальных услуг.

Индексация пенсий по инвалидности производится ежегодно: страховой пенсии — с 1 января, государственной и социальной пенсий — с 1 апреля, ежемесячной денежной выплаты — с 1 февраля.

Гражданам с инвалидностью предоставляются меры социальной поддержки и льготы как на федеральном, так и на региональном уровне. Подробнее о них можно узнать на порталах госуслуг,  ФГИС ФРИ, «Жить вместе», а также в клиентских офисах соцзащиты, Социального фонда РФ, на официальных сайтах Минтруда и соцфонда. 

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