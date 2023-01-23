29 января в Пскове выступит ансамбль казачьей песни «Сакма»

20:49, 23 января 2023, ПАИ

Концерт ансамбля казачьей песни «Сакма» пройдёт в Пскове 29 января.

В эфире радио «7 НЕБО» руководитель ансамбля Анатолий Пономарёв сообщил, что все участники группы являются профессиональными певцами и музыкантами. Исполняться будут как задорные казачьи песни, так и лиричные.

«У нас только живой звук, нет фонограммы. Есть большой инструментальный ансамбль: барабан, баян и контрабас», — рассказал Анатолий Пономарёв.

Также он уточнил, что на концерт можно приходить с детьми.

Мероприятие пройдёт 29 января в 17:00 в Доме офицеров в Пскове.