Жители Псковской области могут распечатать и заверить документы с Госуслуг в МФЦ

17:41, 24 января 2023, ПАИ

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области продолжает расширять свой функционал. Теперь в офисах МФЦ жители Псковской области могут получить бумажные копии электронных документов из личного кабинета «Госуслуг», сообщили Псковскому агентству информации в правительстве региона.

Для этого при подаче документов на предоставление услуги через портал госуслуг заявитель должен указать на возможность получения результата услуги в МФЦ. После поступления результата в личный кабинет заявитель может обратиться в любой отдел центра на территории региона для получения его в бумажном виде, чтобы затем предъявить по месту требования. Этот документ будет иметь юридическую силу в отличие от электронного варианта, распечатанного самостоятельно. Например, более 20 тысяч обращений в год за получением только одной справки об отсутствии судимости теперь не потребуют личного обращения гражданина в МФЦ или МВД.

«Доступность такого функционала позволит упростить получение услуг для широкой категории граждан, а также повысить доверие к услугам в электронном виде. Сотрудники МФЦ готовы оказать консультационную и организационно-техническую поддержку гражданам, которые хотят освоить получение услуг на портале «Госуслуги.ру» в цифровом формате, чтобы в дальнейшем обращаться за ними самостоятельно через компьютер или телефон, существенно экономя время. На текущий момент в МФЦ ведутся работы по оборудованию секторов пользовательского сопровождения в рамках цифровой трансформации учреждения», — подчеркнула директор МФЦ Псковской области Екатерина Ершова.

Для получения результата электронной услуги в МФЦ заявителю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также номер заявления, присвоенный на портале. Специалист Центра направит в информационную систему запрос на получение файла электронного документа с результатом предоставления услуги. После получения электронного документа он будет распечатан и заверен специалистом. Услуга предоставляется бесплатно во всех отделах МФЦ Псковской области.