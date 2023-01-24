Более 26 тысяч заявлений поступило в службу занятости от псковичей за 2022 год

22:37, 24 января 2023, ПАИ

26 737 раз псковичи обратились за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения за 2022 год. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по труду и занятости Псковской области.

Больше всего граждан обратилось за услугой профориентации — 11 042 человека. Второе место заняло содействие в поиске подходящей работы — за этой услугой обратилось 11 009 человек.

За психологической поддержкой безработных граждан обратились 732 человека. Профобучение и дополнительное профобразование заинтересовало 524 человек, организация проведения оплачиваемых общественных работ — 682, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время — 1594.