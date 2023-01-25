Более 50% псковичей уверены, что красота влияет на трудоустройство

09:11, 25 января 2023, ПАИ

Работодатели все реже называют внешнюю привлекательность преимуществом при трудоустройстве и построении карьеры, сообщает сервис SuperJob.

41% псковских работодателей утверждают, что в их организации влияние красоты на профессиональный рост исключено. Такая позиция становится все более популярной. Средняя же оценка влияния привлекательности на карьеру сегодня составляет 3,6 балла по 10-балльной шкале.

Однако в том, что привлекательная внешность может помочь соискателю при трудоустройстве и построении карьеры, сегодня убеждены 70% менеджеров по персоналу в городе.

Мнение о том, что хорошие внешние данные являются серьезным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры, соискатели разделяют реже, чем работодатели. Сегодня в этом убеждены 56% псковичей.

В важности внешней красоты чаще всего уверены респонденты, которые не считают себя красивыми (72%). Меньше всего тех, кто согласен, что привлекательность играет заметную роль в карьере, среди опрошенных старше 45 лет (54%).