Капремонт домов в Псковской области обсудят на «Серебряном дожде»

11:53, 25 января 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 25 января, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет исполнящий обязанности гендиректора Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов.

Сколько домов было капитально отремонтировано в регионе 2022 году и сколько планируется в наступившем? Как часто подрядчики фонда попадают в «черный список»? Реалистичны ли планы Минстроя зафиксировать стоимость капремонта для каждого субъекта РФ? Есть ли преимущества у сбора средств на капремонт на индивидуальном счёте дома?

Об этом и многом другом - слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.