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Общество

155 многоквартирных домов отремонтировали в Псковской области за год

222 элемента в 155 многоквартирных домах отремонтировали в рамках программы капремонта в Псковской области за 2022 год. Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM. 

Гость студии отметил, что в процентном соотношении от плановых показателей это составило порядка 98,2%. По его словам, все работы будут завершены в соответствии с планом.  

«Просто подрядная организация в соответствии с договором, заключенным с регоператором, не успела выполнить в свое время работы. Это в большей степени касается кровель. И пары инженерных сетей <...> Ну, я думаю, что мы в кратчайшее время эти работы выполним, при наступлении благоприятных погодных условий», - сказал Андрей Анисимов.

Он уточнил, что в план 2023 года входит порядка 245 конструктивных элементов в 188 многоквартирных домах. «В настоящее время у нас практически уже на 100% разработана проектная документация, сейчас региональный оператор проверяет её и, соответственно, будут объявлены электронные аукционы на строительно-монтажные работы», - добавил руководитель фонда.

Также он обратил внимание, что заключен контракт на замену лифтового оборудования и работы уже начались.  

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