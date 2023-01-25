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Общество

Псковичам объяснили, что входит в перечень работ по капремонту общего имущества

Что входит в перечень работ по капремонту общедомового имущества, объяснил исполняющий обязанности гендиректора Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.   

«Общедомовое имущество у нас определено постановлением правительства. Если это инженерные сети, то это стояки, магистрали, до первого запорного устройства, если это холодная и горячая вода. В капитальный ремонт крыши входят сама крыша, устройство снегозадержания, утепление чердачного перекрытия, здесь перечень работ понятен всем. По электроснабжению - то же самое, общедомовое имущество, не в квартирах. Разводка в квартирах не входит в общедомовое имущество», - пояснил гость студии.

Он отметил, что минимальный перечень работ зафиксирован и ремонту подлежат: системы водоснабжения, отопления, электроснабжения, газоснабжения, канализация, крыша, фасад и лифтовое оборудование.

По словам Андрея Анисимова, если дом попал в краткосрочный план капитального ремонта, то в нем будут ремонтировать только те элементы, которые включены в план: то есть если это крыша, то будет обновляться только она и т. д. Перечень работ, которые будут проведены в доме, зависит от его состояния.

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