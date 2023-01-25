В Псковской области увеличивается число домов со спецсчетами на капремонт

17:56, 25 января 2023, ПАИ

729 многоквартирных домов из 4 903 формируют фонд на специальных счетах. Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Он отметил, что в 552 домах владельцем счета является управляющая компания, ТСЖ, ЖСК, а в 103 - региональный оператор.

На вопрос, есть ли тенденция по увеличению количества таких домов, гость студии ответил: «Тенденция в сторону увеличения есть, но она не такая активная и не такая прогрессирующая, как могло бы быть. То есть дома уходят на спецсчет, но также дома и приходят в «котел» обратно, на счет регоператора, на общий счет», - сказал Андрей Анисимов.

Он добавил, что на сегодняшний день порядка 15% домов формируют фонд на спецсчетах. В год идет увеличение примерно на 1%.