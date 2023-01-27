Чем помогает доула будущим матерям, обсудят на «Серебряном дожде»

09:49, 27 января 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 января, в 14:00. Собеседником ведущих станет перинатальный психолог, доула Наталья Колосова.

- Рожаем вместе. Чем поможет доула будущей маме?

- Осознанные роды. Кто пользуется услугами доулы?

- Это главнее свадьбы. Почему важно продумать все мелочи?

- Врач, акушерка, доула – у каждого своя роль.

- Счастливая история родов матери – счастливое материнство дочери.

- Где найти доулу? Новые возможности Псковского перинатального центра.

- Гипноза не желаете? Доула-суггестолог отгонит тревоги.

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.