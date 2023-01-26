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Культура

Директор Псковского театра кукол рассказала о своём актёрском опыте

О своём актёрском опыте рассказала руководитель Псковского театра кукол Татьяна Ааб в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Я работала главным администратором в театре, и получилось так, что у нас заболела актриса. Меня попросили её подменить и сказали: «Всё, что тебе нужно будет сделать, это сказать вовремя га-га-га». Даже куклой управляла не я. И вот, в самый ответственный момент, у меня резко пропадает голос», - вспомнила гостья студии.

После такого опыта Татьяна Ааб лично убедилась, что профессия актера не такая простая, какой кажется на первый взгляд. «Актёром нужно родиться», - заключила она.

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