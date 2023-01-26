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Культура

Премьерный спектакль «Кот в сапогах» покажут в Псковском театре кукол

Премьера спектакля «Кот в сапогах» пройдет в Псковском театре кукол, сообщила директор театра Татьяна Ааб в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Гостья студии рассказала, что изначально новый спектакль хотели показать еще перед Новым годом, но из-за ряда обстоятельств вынужены были перенести премьеру на начало февраля. 

По словам Татьяны Ааб, перенос спектакля позволил актерам и режиссеру лучше отрепетировать и доработать его.

«Уже 4 и 5 февраля у нас будет премьерный спектакль «Кот в сапогах». Он, может, не для самых маленьких зрителей, но точно 6+. Так что приглашаю всех школьников. Приходите», - заключила Татьяна Ааб.

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