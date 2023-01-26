Директор Псковского театра кукол: У нас играют актёры всех поколений

16:05, 26 января 2023, ПАИ

О составе труппы Псковского театра кукол рассказала директор учреждения Татьяна Ааб в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

По её словам, труппа театра кукол состоит из 10 человек. «У нас есть и молодые артисты, и возрастные артисты. Я бы сказала, что у нас играют артисты всех поколений», - отметила гостья студии. Она уточнила, что возраст актеров варьируется от 60 до 20 лет.

Руководитель театра также отметила сплоченность труппы. Она считает, что такая дружба, как в её коллективе, - большая редкость.