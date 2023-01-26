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Общество

«Экопром» назвал преимущества электронной квитанции за обращение с ТКО

Преимущества электронных квитанций об оплате услуги обращения с ТКО перечислили в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Существует множество способов оплачивать услуги ЖКХ — от посещения банка до использования электронных денежных систем. Способ оплаты с помощью удалённых каналов подойдёт для всех, кто не любит очереди, ценит время и заботится о комфорте. В настоящее время с помощью онлайн-сервисов можно оплачивать любые квитанции.

Кроме того, бумажные квитанции могут не дойти, затеряться, или их можно случайно выкинуть. С квитанцией в электронном виде такого не случится.

Вместе с тем электронная квитанция поступает на электронную почту, её можно хранить там или переносить в отдельную папку. При этом если бумажная платёжка может задерживаться в доставке, то электронную возможно получить сразу после начисления. Принадлежность официального электронного адреса компании также легко устанавливается, а в бумажном виде могут подложить двойник квитанции с указанием иного расчётного счёта.

Филиал ООО «Экопром» предоставляет гражданам возможность получать электронный платёжный документ об оплате услуги обращения с ТКО на электронную почту. Для этого нужно на официальном сайте заполнить форму заявления с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес регионального оператора по обращению с ТКО.

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