Водителей решили штрафовать по фотографиям в «Народном инспекторе»

11:24, 27 января 2023, ПАИ

В России определен разработчик федерального приложения под названием «Народный инспектор». Сервис должен дать возможность каждому зарегистрированному в системе гражданину фиксировать ряд нарушений ПДД на телефон: на основании этих данных автомобилисты будут получать штрафы.

Тендер на доработку существующего приложения «Помощник Москвы» для его вывода на федеральный уровень в 2022 году объявило столичное правительство через Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Победителем по итогам тендера стала группа компаний «Программный продукт»: данные о заключении контракта появились на сайте госзакупок, пишет Autonews.

Ранее, в 2020 году, компания уже выигрывала тендер на доработку приложения — тогда она получила за это 76,8 млн руб. Согласно документации к проекту, исполнитель должен выполнить работы по доработке и настройке программно-аппаратного комплекса «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) в течение 415 календарных дней с момента подписания контракта. Итоговая сумма контракта составила 134,5 млн руб. Второй участник конкурса, прошедший отбор, предлагал выполнить работы за 135,3 млн руб. Таким образом, уже в первом квартале 2024 года специальное приложение должно быть готово, отмечает источник.

Автомобилисты в России уже получают штрафы, оформленные с помощью снимков на мобильный телефон обычными гражданами. Но пока эта возможность реализована в Москве и еще нескольких регионах, где есть местные приложения. Именно дептрансу Москвы поручено разработать федеральный аналог приложения. Общероссийский сервис позволит фиксировать значительно больше различных составов нарушений ПДД, за которые можно будет наказывать. Этот перечень включен в техническое задание для разработчиков — решать, какие виды фиксации подключать и в каком порядке, будут уже местные власти.

Согласно техническому заданию, которое предстоит выполнить IT-компании «Программный продукт», пользователи должны получить возможность в автоматическом порядке фиксировать следующие нарушения ПДД:

- нарушения требований, предписанных дорожными знаками и дорожной разметкой, которые запрещают остановку или стоянку (ст. 12.16 КоАП);

- размещение автомобилей на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками;

- парковку на пешеходных переходах (ст. 12.19 КоАП, штраф 1 тыс. или 3 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге);

- парковку на территории, занятой зелеными насаждениями (регионы устанавливают самостоятельно, в Москве штраф 5 тыс. руб.);

- парковку на велодорожке (штраф 500 руб.);

- парковку в местах стоянки такси (штраф 1 тыс. руб);

- парковку на местах для электромобилей (штраф 3 тыс. руб. в Москве);

- парковку в зоне действия знака «Пешеходная зона» (штраф 2 тыс. руб.);

- парковку на местах для инвалидов (штраф 5 тыс. руб. в Москве);

- парковку на тротуарах (штраф 1 тыс. или 3 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге);

- нарушения, связанные с остановкой транспортного средства в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена» и знака дополнительной информации 8.5.4 «Время действия».