В Пскове поздравили блокадников с годовщиной освобождения Ленинграда

13:27, 27 января 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда, прошло в Городском культурном центре Пскова, сообщает корреспондент ПАИ.

Участников встречи поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Затем с приветсвенным словом к присутствующим обратился глава Пскова Борис Елкин. Он вспомнил, что бабушка часто рассказывала ему истории времен блокадного Ленинграда. «Это было тяжело, это было трудно, но ленинградцы справились», - сказал Борис Елкин.

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Также на мероприятии присутсвовал председатель городской Думы Александр Гончаренко. Он выразил восхищение героизмом и самоотверженностью жителей блокадного города. «Вы поколение людей, которые пережили события на несколько поколений вперёд. Самое трудное испытание было для детей, которые вместе со взрослыми ковали эту долгожданную победу», - обратился к собравшимся в зале Александр Гончаренко.

От лица ветеранов выступила председатель областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Лариса Кравцова: «Видеть друг друга - большое счастье, мы сегодня празднуем наш великий день победы. Ленинградский день победы. Это победа советского народа. Пережив голод, бомбежки, эвакуацию, мы продолжаем быть стойкими».

Во время мероприятия прозвучали поздравления с днем рождения в адрес блокадницы Антонины Кондрашевой. Ей вручили памятные подарки и цветы.