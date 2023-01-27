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«Женщинам хочется поговорить, как прошли роды»: доула рассказала о сопровождении мам

Доула Псковского перинатального центра, перинатальный психолог Наталья Колосова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказала о процессе сопровождения женщин до, во время и после родов.

Наталья Колосова отметила, что в перинатальном центре Пскова работают две доулы, всего ей известно о четырех таких специалистах в Пскове.

Гостья студии пояснила, что доула сопровождает роды по желанию женщины, и эта услуга является платной. «Так как я работаю каждый день, по желанию женщины я могу находиться рядом с ней. Иногда даже врачи приглашают меня, потому что видят, что маме сложно справиться с эмоциональным состоянием, она тревожится, плачет. Тогда я подключаюсь, мы стабилизируем эмоциональное состояние, роды развиваются более спокойно. Если это полное сопровождение родов от приёмного покоя до перевода в послеродовое отделение, то это, конечно, платно, по контракту. Я выезжаю в любое время в течение 24 часов, нахожусь всё время на связи с мамой. Под это необходимо подстраивать личную жизнь, всё время быть готовой сорваться», - сказала Наталья Колосова.

Специалист уточнила, что в перинатальном центре договор заключается с 36 недели. «С этого времени я всё время нахожусь на связи с мамой. Мы можем встречаться, обсуждать какие-то вопросы. Когда она звонит и говорит, что роды начинаются, я выезжаю в перинатальный центр, мы там встречаемся. Я всегда прихожу к женщинам, которых сопровождаю, в послеродовое отделение, мы общаемся, обсуждаем опыт родов, потому что это тоже очень важно. Женщинам почти всегда хочется поговорить о том, как прошли роды. Неважно, позитивный это был опыт или не очень простой. Всегда хочется об этом поговорить: что получилось, появились ли какие-то планы», - расказала психолог.

Наталья Колосова ответила и скептикам. «Со стороны может выглядеть, что просто спинку погладила, за ручку подержала и подышала рядом, за что деньги платить. Но ты не выходишь из палаты практически, всё время с женщиной находишься, фактически живёшь эти роды, помогаешь, поддерживаешь. Когда появляется ребёнок, накрывает волна счастья, «сорадости», - объяснила сотрудница перинатального центра.

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