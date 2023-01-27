Доула не имеет права вмешиваться в процесс родов - псковский эксперт

14:52, 27 января 2023, ПАИ

Доула не имеет права вмешиваться в процесс родов, сказала перинатальный психолог, доула Наталья Колосова. Об этом она рассказала в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В перинатальном центре даже выпущен буклет, в котором расписаны функции участников родов. В родах есть врач, который руководит всем процессом, он оценивает процесс, делает назначения, - отметила Наталья Колосова. - Даже когда женщина просит обезболивание, это решается с учетом мнения врача акушера-гинеколога. Есть акушер-специалист, выполняющий все назначения врача, все манипуляции принимает нормальные роды. Доула - это физическая, моральная, информационная поддержка. Это человек, который рядом. Иногда её сравнивают с сиделкой, но это не только сиделка».

Наталья Колосова подчеркнула, что доула не может вмешиваться ни в какие медицинские процессы. «У нас в Ассоциации профессиональных доул есть прописанные стандарты поведения, этический кодекс. На курсах доул учат, что есть определённые компетенции, границы профессии, за которые выходить нельзя. Доула не имеет права вмешиваться в лечебный процесс, в ведение родов, не имеет права давать медицинские советы, рекомендации», - рассказала Наталья Колосова.

По её словам, доула может давать информацию о том, где женщина может получить медицинский совет. «Она может поговорить с женщиной о том, что доктор предлагает, но не советоваться, нужно ли, например, делать обезболивание. Никаких советов нельзя давать. Встаёт вопрос, как правильно ответить, чтобы не навязать свою позицию. Доулы - тоже люди, у них есть свои взгляды. Кто-то сторонник только естественных родов, нужно максимально стремиться к тому, чтобы женщина родила естественно. Но рожающие женщины тоже разные. Для кого-то роды с помощью кесарева сечения, стимуляции были хорошим опытом. Поэтому необходимо соблюдать эту грань, ответить так, чтобы своё мнение не навязать, чтобы женщина поняла, какое решение ей будет правильно принять. Один из факторов удовлетворённости родами - возможность принимать решения. Женщина чувствует, что она важна, её решения важны, она руководит этим процессом», - добавила Наталья Колосова.

Она также уточнила, что за услугами доулы чаще обращаются женщины, которые рожают не первый раз. «Говорят, что хотят теперь по-другому, говорят про удовольствие, чтобы им было хорошо», - подытожила специалист.