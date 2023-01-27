Как женщин вводят в гипноз при родах, рассказала псковская доула

18:05, 27 января 2023, ПАИ

Как женщин вводят в гипноз на родах, рассказала перинатальный психолог и доула Псковского перинатального центра Наталья Колосова в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).



Она уточнила, что сугестия - это внушение. «Я обучилась методам применения гипноза, в том числе в родах. Так называемые мягкие техники гипноза в родах. Гипноз - это очень естественное для нас состояние, это повышенная концентрация внимания на чём-то, на своих внутренних ощущениях. Одним из условий благополучного развития родов является отключение сознательной части. Женщина должна расслабиться, погрузиться в эти ощущения. Это очень близко с тем, что является гипнозом. В мягких техниках мы фиксируем внимание женщины на ощущениях, как она чувствует дыхание, изменения в теле. Одна из функций доул - повышения комфорта в родах для женщины. Одна из техник, например, это помочь женщине представить себя в очень удобном кресле», - пояснила Наталья Колосова.

По её словам, женщина может обучиться этим техникам и сама их применять. «Мне очень понравилось, как одна женщина рассказывала: «Вы пришли, я начала отвлекаться от грустных мыслей о том, что не хочу рожать». Она рассказывала, как она однажды ездила в Дагестан, видела красивые горы. Я связала эту трансовую технику наведения с ощущениями, которые она тогда испытала. Женщине было очень жарко, я обмахивала её веером, создавалось ощущение лёгкого ветра. После родов она рассказывала, что совершенно забыла, где она. Ей казалось, что она в горах, даже ветер был. Она даже не помнила тот момент, что я её обмахивала веером. Она родила очень крупного малыша без единого разрыва», - поделилась гостья студии.